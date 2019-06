Dopo il grande dolore, Claudio Santamaria rompe il silenzio su Instagram

“ Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in questo momento per noi così difficile. I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli ”.

Con queste poche semplici parole l’attore Claudio Santamaria ha scelto di rompere il silenzio sulla dolorosa vicenda del figlio perso dalla moglie Francesca Barra.

Rivolgendosi direttamente ai suoi follower tramite le stories di Instagram, ha affidato a questo messaggio tutto il suo dolore, così come aveva già fatto, utilizzando lo stesso social, sua moglie.

Era stata proprio la giornalista a dare il triste annuncio qualche giorno fa, scegliendo anche lei Instagram per raccontare della dolorosa perdita che aveva appena vissuto.

La loro storia d’amore travolgente, iniziata sin da ragazzini quando lui andava in vacanza in Basilicata, terra d’origine di Francesca Barra, aveva riempito i rotocalchi perché davvero unica e romantica.

Dopo essersi ritrovati anni dopo, nonostante fossero entrambi già legati ad altre persone e con figli, i due non hanno esitato un attimo a tornare insieme, ancora innamorati.



A coronare questo loro sogno d’amore mancava solo un figlio che però il destino ha voluto non nascesse.

Dopo aver sommerso di messaggi di affetto e solidarietà Francesca Barra, ora i follower abbracciano idealmente anche Claudio Santamaria, non lasciando sola la coppia in un momento così difficile.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?