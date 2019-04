Grande Fratello, Cristian Imparato confessa: "Ho avuto flirt con etero e sposati"

La nuova era del Grande Fratello, il reality-show condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, può già dirsi scoppiettante. Il gieffino Cristian Imparato, dopo essere stato protagonista di un coming-out segnato nella casa più spiata d'Italia, è tornato al centro dell'attenzione mediatica, rilasciando alcune dichiarazioni choc.

Nello specifico, Cristian ha dichiarato che avrebbe avuto in passato delle liaison amorose con sedicenti uomini etero e sposati.

Cristian Imparato e le nuove confessioni, al Grande Fratello

“Ho avuto esperienze di tutti i tipi, ho visto in giro cose assurde. Sapete quanti etero in realtà poi vanno con gli uomini? Ragazzi è pieno. Io pure sono stato con ragazzi che si dicevano eterosessuali. Vi dico anche un segreto, ho passato dei momenti con degli uomini sposati. Mi è successo almeno tre volte." - ha esordito il vincitore di Io canto, nel corso del racconto delle sue avventure e disavventure amorose.

Secondo quanto riportato da Bitchy F, Cristian Imparato non ha nascosto di aver vissuto almeno tre relazioni extra-coniugali: "Questi uomini sposati mi volevano e ci sono stato. Confesso che la cosa all’inizio mi piaceva molto. Pensavo ‘mio Dio questo ha la moglie, ma poi vuole me a letto’. – ha confidato Cristian Imparato – Con uno in particolare, siamo usciti, poi però ho cambiato idea. Questo uomo mi diceva ‘non scrivermi qui che legge mia moglie’. Io non voglio più questo genere di esperienze, faccio del male a me e anche a queste donne. Se ti piaccio lasci la moglie e stai con me, basta. Comunque c’è di tutto, pensate che le trans vadano con i gay? Molti etero vanno con trans e ragazzi omosessuali, aprite la mente, il mondo è pieno di diversità.”-ha poi concluso il gieffino.