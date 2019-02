Grande Fratello, l'ex concorrente trovata morta a letto: "Era nuda"

I fan del Grande Fratello in Spagna ancora non riescono a crederci. Ma purtroppo, la notizia è stata confermata: Natacha Jaitt, modella e attrice argenti nota al grande pubblico grazie al Gf spagnolo, è stata trovata morta a Buenos Aires. Il corpo di Jaitt, 42 anni, è stato rivenuto completamente nudo alle prime luci dell'alba. Il cadavere era riverso su un letto nella località di Benavideo.

La morte della concorrente del Grande Fratello è avvolta nel mistero. Non può essere una morte naturale o accidentale. Il dubbio è tra suicidio o morte violenta. E i dubbi nascono da un tweet dei mesi scorsi dove, come racconta Il Messaggero , c'era scritto: " Non ho intenzione di suicidarmi, non entrerò nel mondo della droga e non annegherò in una vasca da bagno, quindi se ciò accade... ". Quel tweet, pubblicato dopo che in un programma televisivo, a marzo dell'anno scorso, aveva accusato giornalisti e politici argentini di abusi su minori, ora è osservato con molto interesse.