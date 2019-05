Gf, Fabrizia De André boccia il cognato e approva Gennaro Lillio

La love-story di Francesca De André e Giorgio Tambellini, il quale è del tutto estraneo al mondo dello showbiz, sembra procedere a gonfie vele. La gieffina Francesca ha tenuto a chiarire la sua posizione circa il tanto rumoreggiato "triangolo amoroso", che la vedrebbe protagonista insieme al fidanzato Giorgio e il coinquilino del GF Gennaro Lillio.

Che Francesca e Giorgio siano una coppia aperta? Se lo domandano in tanti, ma al GF16 la figlia di Cristiano De André ha speso delle parole sul conto dell'ex-fidanzato di Lory Del Santo, definendolo "un caro amico". Tuttavia, ospite alla nuova puntata di "Pomeriggio 5", la sorella di Francesca, Fabrizia De André, ha voluto dire la sua sul presunto "triangolo amoroso", bocciando l'attuale fidanzato della concorrente del Grande Fratello 16.

Fabrizia De André ospite a "Pomeriggio 5": le parole al vetriolo contro il cognato

“Giorgio deve piacere a Francesca, non a me. Ma io non l’ho mai approvato. Tutta la vita Gennaro- e ancora-. Giorgio si commenta da solo, Francesca sa già la mia opinione. Gennaro mi piace, è genuino, un vero signore”. La sorella di Francesca De André, Fabrizia, ha così espresso a "Pomeriggio 5" il suo pensiero maturato sul conto del "cognato", che sembra non preoccuparsi dei baci e delle carezze che la De André e il coinquilino al Grande Fratello Lillio si sono ad oggi scambiati nella casa.

“Speriamo si avvicini sempre più a Gennaro” , ha infine auspicato per sua sorella Fabrizia De André, che, come Barbara d’Urso e molti spettatori del programma, non crede minimamente alla presunta amicizia tra Gennaro e Francesca.

Segui già la nuova pagina di gossip de il Giornale.it su Facebook?