Gf, la confessione di Francesca: "Giorgio sapeva che dovevo fare una perizia psichiatrica"

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, la gieffina Francesca De André aveva visto alcune foto del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini mentre si bacia con un'altra ragazza mora. Delle immagini che hanno provocato l'ira e la delusione profonda di Francesca, che ancora non riesce a metabolizzare il fatto di aver subito un tradimento.

In uno sfogo avvenuto con il coinquilino Kikò Nalli nel cuore della notte, la De André è diventata protagonista di una confessione piuttosto dura. Francesca, infatti, ha parlato di alcuni problemi legati all'alcol di sua madre e di una sua perizia psichiatrica.

I problemi psichiatrici di Francesca

“Giorgio sa tante cose private mie. Cose anche pesanti”, ha confessato Francesca De André. “Dio, ma la tua vita è tutta una tragedia!”, ha esclamato incredulo Kikò. “Per questo ti dico che lui sa tante cose di me. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare. Di mezzo c’era anche mia madre in chat, che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette”, ha concluso la De André.

La produzione del Grande Fratello ha evitato di trasmettere il resto della conversazione registratasi tra Francesca e Kikò, inquadrando il gieffino Gennaro Lillio.

