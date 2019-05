Grande Fratello, i gieffini abbandoneranno la casa per votare alle Europee

Domenica 26 maggio gli italiani saranno chiamati a votare, dalle ore 07 alle 23, per le elezioni europee 2019, previste per il rinnovo dei deputati che rappresentano i Paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles. Nella stessa giornata di domenica si terranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le comunali. Mancano quindi pochi giorni alle prossime elezioni e intanto sembra che non si parli d'altro. Anche nella casa del Grande Fratello, ci si prepara in vista del tanto atteso voto. I concorrenti della sedicesima edizione del "GF", il reality show condotto da Barbara d'Urso con la collaborazione di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, abbandoneranno temporaneamente la casa più spiata d'Italia, per potersi recare nei luoghi adibiti a seggi elettorali.

Il Grande Fratello inoltra un comunicato ai gieffini, in vista delle elezioni

La produzione Mediaset del Grande Fratello ha consegnato un comunicato ai concorrenti del reality show, in vista delle elezioni di domenica, in cui si legge quanto segue: “I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione, così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”.

I gieffini hanno a disposizione i programmi elettorali dei vari schieramenti politici, al fine di poter maturare consapevolmente la propria decisione, prima di recarsi ai seggi elettorali. Tuttavia, la consultazione dei programmi non è totalmente libera. Dal comunicato che hanno letto Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio al Gf16 si è appreso che chiunque volesse consultare i programmi dovrà prima farne richiesta in confessionale agli autori del format. E solo in "Mystery Room", uno alla volta, ciascun concorrente potrà prendere visione dei programmi politici.

