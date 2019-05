Grande Fratello, la Icardi torna dal fidanzato dopo il "no" di Onestini: "Mille volte scusa"

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Ivana Icardi è finita al centro del gossip, rivelando di essere tornata a fare coppia fissa con il fidanzato storico, Luis Fàbian Galesio, anche lui un calciatore come il fratello dell'ex gieffina, Mauro Icardi. A seguito della diffida ricevuta da parte di Wanda Nara, Ivana sembra non essere più disposta a fare guerra in tv con la cognata per riconquistarsi l'amore e le attenzioni da parte di suo fratello.

E in una nuova puntata del talk-show condotto da Barbara d'Urso, Pomeriggio 5, la Icardi ha smentito la voce che la vedeva single, dopo aver ricevuto un 2 di picche dal gieffino Gianmarco Onestini. Tra le mura della casa del Gf16, la Icardi si era detta invaghita di Gianmarco, motivo per cui aveva deciso di prendersi una pausa di riflessione dal suo ragazzo Luis. Ma dopo il "no" ricevuto da Onestini, l'ex gieffina ha capito di dover tornare sui suoi passi.

Barbara d'Urso e lo scoop sul Grande Fratello

“Gli ho chiesto mille volte scusa“ , ha detto Ivana alla d’Urso in diretta. L'ex gieffina Icardi ha poi aggiunto di essere di nuovo fidanzata con Luis Galesio: “Sì, siamo tornati insieme“. Una confessione del tutto inaspettata, seguita al rifiuto che la Icardi ha subito dal suo ex compagno di gioco.

“Hai avuto una rottura, devi prenderti del tempo per riflettere. Io ti ho conosciuto l’ultima settimana, nelle prime due eri un’altra persona. Se provo qualcosa? La mia risposta è no“ , aveva affermato Gianmarco Onestini, parlando vis à vis con Ivana Icardi nella casa del Grande Fratello 16.

