Gf, Michael sbotta contro Francesca: "Vai fuori e non rompere il c..."

A diverse ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso, il gieffino Michael Terlizzi ha letteralmente perso le staffe per via del comportamento assunto da Francesca De André. Il motivo del contendere tra i due gieffini è il presunto consumo eccessivo di cibo di cui, a detta di Francesca, sarebbe "reo" Michael.

L'inquilino Terlizzi, stanco ormai dei continui rimproveri ricevuti da Francesca, si è lasciato andare ad un lungo sfogo nel quale ha attaccato la figlia di Cristiano De André.

Michael Terlizzi e lo sfogo al Grande Fratello

“Ieri notte a Gianmarco ha detto che io ho preso quattro brioche per mangiarmele, quando invece gliele stavo portando ai miei amici che me le avevano chieste. - ha confidato al GF16 Michael, ormai saturo delle illazioni fatte da Francesca - Non posso andare a discutere perché dice porcherie! Hai dei problemi? 'Vai fuori e non rompere il c…o a me!' Ho capito che lei è fatta così, però con questa scusa le facciamo passare tutto...”.

Durissime, quindi, le parole che Michael ha speso sul conto di Francesca, nella Casa più spiata d'Italia. Per scoprire se i due gieffini giungeranno ad un confronto, non ci resta altro che attendere la nuova diretta del Grande Fratello 16, che andrà in onda stasera e potrebbe decretare anche il primo finalista del reality show di Canale 5.

