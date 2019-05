Gf, Mila distrutta per le offese di Francesca: "Non ce la faccio più"

Continua lo scontro tra le gieffine Mila Suarez e Francesca De André, tra le mura del Grande Fratello 16. Il motivo scatenate della lite perenne? Alla base dei continui screzi vi sarebbero in realtà due motivazioni: Francesca è molto amica di Alex Belli, l'ex-fidanzato di Mila che la stessa Suarez ha attaccato in più occasioni al GF e il secondo motivo sarebbe rappresentato da tutto ciò che è accaduto tra Mila e Gennaro Lillio; quest'ultimo adesso sembra molto vicino a Francesca, e la De André si sentirebbe in un certo senso minacciata dalla presenza della coinquilina Mila.

Ma la Suarez ha espresso di sentirsi annichilita per le continue critiche ricevute da Francesca. La De André ha detto che la Suarez è una "ladra" e non solo. Francesca ha definito Mila "mongoloide", "cretina", ed ha persino affermato che la Suarez "odora di narghilé". Tutte critiche, quest'ultime, che hanno indignato il popolo del web.

Mila Suarez e la confessione a Daniele Dal Moro

Mila Suarez ha confidato al coinquilino Daniele Dal Moro di sentirsi distrutta psicologicamente, per via delle continue offese ricevute dalla figlia di Cristiano De André: “Io non ce la faccio più a sopportare Francesca - ha così esordito Mila, parlando a Daniele-. Ti giuro. Se io ti cucino un piatto di pasta, devo essere apprezzato. Non sono la tua cameriera! Non voglio passare per una che non ha un pensiero. Una bocca ce l’ho per rispondere! Ho messo tutto in questa Casa, ho chiarito con tutti… e poi? Oggi come oggi non mi interessa più niente”.

Dal suo canto, Mila ha preannunciato che non intenderà rispondere agli attacchi della De André: “Se oggi litigo con lei e decide di non parlarmi più, non mi interesse nulla. Vado avanti per la mia strada. Tu mi fai passare per quella che ruba le sigarette, il beauty, per quella che ‘va sotto le coperte. Ma sotto le coperte cosa? Lui si è avvicinato a me e poi non ci siamo trovati”.