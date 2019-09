Grande Fratello Vip 4, parte già il toto nomi

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete sul Grande Fratello Vip, non dovrebbe mancare molto all'inizio della nuova edizione in versione "very important people" del celebre reality show, rimasto ormai orfano della conduzione di Ilary Blasi. L'ultima edizione del Gf Vip è stata segnata dalla vittoria dell'attore italo-canadese, Walter Nudo, che in passato si era già aggiudicato il montepremi della prima edizione de L'Isola dei famosi. Secondo BitchyF, intanto, potrebbe essere stato ufficializzato il nome del primo concorrente vip del Gf Vip 4, che i fedeli telespettatori di Canale 5 attendono impazienti. Il nome in questione, che nelle ultime ore circola incessante nel web, è di un'ex protagonista de L'Isola dei famosi. Parliamo di Antonella Elia, che ancora oggi viene ricordata per il suo acceso scontro registratosi in Honduras con la modella venezuelana Aida Yespica. Quest'ultima ha recentemente fatto parte proprio del cast dei concorrenti del Gfvip.

Il Grande Fratello Vip 4 è in arrivo

Tra le novità preannunciate sul Grande Fratello Vip in arrivo, vi è quella concernente la messa in onda del daytime, che dovrebbe essere trasmesso ininterrottamente da mattina a sera, senza essere cioé sospeso intorno alle due del mattino, a differenza di come accadeva invece in passato. E a condurre la quarta edizione del Gf Vip sarà Alfonso Signorini.

Intanto, a sconfessare il rumor che la vedrebbe in procinto di varcare la porta rossa del GfVip 4, in qualità di concorrente, è stata l'opinionista storica di Uomini e donne, Karina Cascella. "Assolutamente no! -ha esclamato, infatti, l'ex volto di Uomini e donne, in risposta ad alcune domande ricevute su Instagram dai fan- E non capisco come mai ci sia il mio nome tra i concorrenti".