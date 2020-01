Grande Fratello Vip, Licia Nunez racconta il tradimento dell'ex Imma Battaglia, ma l'attivista le risponde per le rime

Non hanno ancora passato 24 ore nella Casa più spiata d’Italia, quella del "Grande Fratello Vip" che già cominciano uscire i primi scoop, o meglio le prime dichiarazioni, in questo caso, subito smentite dall’esterno dai diretti interessati. La cosa che sembra così complicata a raccontarla, è stata invece “spiegata molto bene” da Licia Nunez ex compagna per sette anni dell’attivista Imma Battaglia attualmente sposata con l’attrice Eva Grimaldi.

Che Licia avesse voglia di “raccontare” questa sua vicenda sentimentale si era subito capito, non appena aveva messo piede nella Casa dichiarando di aver lasciato Imma Battaglia perché l’avrebbe tradita con Eva Grimaldi. Questa dichiarazione che ha lasciato tutti un po’ interdetti, perché si era sempre parlato della loro come una storia in crisi, non è per niente piaciuta ad Imma che su Istagram ha replicato duramente a questo racconto:

“ #AlfonsoSignorini, la verità ha mille volti! #licianunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta! ” ad Imma si è unita anche Vladimir Luxuria che su twitter ha difeso a spada tratta l’attivista dicendo: “ Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma Battaglia saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia) - aggiungendo poi- Esatto, e a volte la verità è troppo scomoda per qualcuno… e qui mi taccio ”.

Anche la sorella di Imma Battaglia ha aggiunto un commento, senza sapere che di lì a poco la Nunes avrebbe continuato a raccontare: “ Buongiorno, vorrei solo precisare che la Nunez sta utilizzando mia sorella per avere visibilità nella casa del GF. La Nunez sa benissimo cosa ha fatto durante il periodo in cui ha avuto una relazione con mia sorella Imma Battaglia ”.

Come dicevamo Licia stamattina ha ripreso l’argomento e circondata da Clizia Incorvaia, Michele Cucuzza e Rrita Rusic , ha raccontato la sua versione dei fatti, suscitando la solidarietà dei presenti. Ha raccontato che ha vissuto una storia durata sette anni, e che improvvisamente Imma le avrebbe detto che le cose tra loro erano finite: "A un certo punto mi ha lasciata: ‘Per quanto io ti ami follemente questa relazione è finita, dobbiamo trovarti una casa’. Sono rimasta nel suo appartamento in attesa di trovare un posto, e lei non mi ha mai parlato di altre donne. Poi ho scoperto che a Natale, invece di andare dai suoi genitori a Portici era con Eva".

Le due però continuano ad andare avanti, fino a che per il compleanno di Imma BattagliaI, Licia viene invitata e quando si presenta alla festa è la Battaglia stessa che guardandola le dice: “ Sei tu il mio regalo di compleanno? ” rinverdendo la speranza che la loro storia potesse ricominciare. Invece mentre le due ballano, sempre secondo il racconto della Nunez, interviene Eva Grimaldi, che con la sola presenza fa in modo che Imma lasci Licia sulla pista da ballo da sola. “ In quel momento con quel gesto mi ha confermato che stavano insieme ”.

Ma la storia non finisce qui: “ Quando c’è una relazione in crisi è colpevole anche la persona che entra in quel rapporto. Sono tornata a casa e dopo poco ho comprato un piccolo appartamento anche grazie al suoi aiuto. Sono sparita per un anno, poi mi ha invitata al matrimonio con Eva e ci sono andata con la mia nuova compagna. La notte non sono riuscita a dormire e girando su internet ho scoperto un’intervista di Eva in cui confessava di aver conosciuto Imma quando ancora stavamo insieme e che quindi mi aveva tradita ”.

Sono amare le sue parole “condite” da tante lacrime e dalle consolazione degli altri abitanti della Casa, ma questa sua versione non sembra combaciare alla perfezione con quello che viene invece dichiarato da Imma Battaglia e da Vladimir Luxuria che di sicuro avranno modo di confrontarsi con la gieffina. La storia è appena iniziata.