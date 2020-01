Grande Fratello Vip, rivelato il cast dei concorrenti: si aggiungono gli "Highlander"

C'è grande attesa per l'inizio del Grande Fratello Vip, che è rimasto orfano della conduzione di Ilary Blasi e nel 2020 giunge alla sua quarta edizione consecutiva. Il GF Vip 4 partirà domani sera, in data 8 gennaio, su Canale 5, e intanto i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere alla prima puntata. A due giorni dall'atteso appuntamento tv, è stata divulgata in rete la nuova copertina di TV, sorrisi e canzoni, che immortala il conduttore del reality in arrivo, Alfonso Signorini, insieme ai vip confermati nel cast dei concorrenti. E, ai 19 vip ingaggiati al Gf Vip, si aggiungono 4 "Highlander" (vecchie glorie del Gf, ndr). Quest'ultimi , però, si sfideranno al televoto, che decreterà chi -tra loro- dovrà nuovamente accedere nella casa più spiata d'Italia.

Solo 2, tra i 4 ex concorrenti storici del Gf - Patrick Ray Pugliese (Gf4, ndr), Pasquale Laricchia (Gf3, ndr), Salvo Veneziano (Gf1, ndr) e Sergio Volpini (Gf1, ndr)- varcheranno la porta rossa del Gf Vip 4. E, stando a quanto si apprende alla visione della nuova copertina di Tv, sorrisi e canzoni, al Gf vip 4 concorrono alcuni ex protagonisti di noti programmi tv. Nell'immagine rivelatrice della nota fonte, in alto appaiono i seguenti vip: il figlio d'arte Paolo Ciavarro, il modello Andrea Denver, la modella Fernanda Lessa, l'attore Antonio Zequila. Al centro, sono immortalati l'ex madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto, l'egittologo Aristide Malnati, l'influencer Clizia Incorvaia, il conduttore Michele Cuccuzza, la produttrice Rita Rusic, gli attori Fabio Testi e Licia Nunez. In basso, figurano, invece, la modella Elisa De Panicis, la scrittrice Barbara Alberti, l'ex concorrente di Miss Italia Carlotta Maggiorana, la conduttrice Adriana Volpe e l'ex naufraga Antonella Elia. Seduti a terra sono ritratti l'ex volto di Temptation island vip Pago, l'ex tronista di Uomini e donne Ivan Gonzalez e l'attore Andrea Montovoli.

Secondo le anticipazioni tv emerse in rete, al Grande Fratello Vip è previsto il ritorno del tugurio. Una stanza per niente confortevole, che accoglierà una parte dei concorrenti del Gf Vip e che sarà ben divisa dal resto della Casa in cui i gieffini solitamente vivono nel comfort.

Alfonso Signorini e l'amicizia con Aristide Malnati del Grande fratello vip