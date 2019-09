Lo schianto terribile nella notte: Eleonora Rocchini in ospedale

Grave incidente a Fuorigrotta, quartiere periferico di Napoli, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre. A bordo della vettura viaggiavano personaggi noti alle cronache rosa, soprattutto per gli appassionati di Uomini e Donne. In particolare, nell'automobile che si è schiantata all'uscita del sottopasso di Fuorigrotta c'erano Eleonora Rocchini, corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, Dalila Branzani, sorella di Oscar (ex fidanzato di Eleonora) e Nunzio Moccia, carissimo amico di Dalila.

I nomi dei ragazzi coinvolti nel terribile incidente sono stati resi noti solo in un secondo momento. Pare che la vettura abbia perso aderenza con il manto stradale all'uscita del sottopassaggio, andando a schiantarsi contro i paletti al bordo della carreggiata. Le foto della vettura sono spaventose, il muso dell'auto, una Mercedes, è completamente distrutto, soprattutto la parte sinistra. Il motore del veicolo si è spaccato nell'urto e per estrarre i feriti dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno operato a lungo prima di poterli affidare alle cure mediche. A bordo della vettura, oltre a Eleonora Rocchini e agli altri già menzionati, viaggiavano altre due passeggeri. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita ma al momento sono tutti ricoverati in diverse strutture ospedaliere della città. Uno di loro, non è stato reso noto chi, è in prognosi riservata.

La zona è sotto il controllo delle telecamere di sorveglianza, i cui nastri sono stati già acquisiti per poter ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e la causa di un incidente tanto grave. Per il momento gli inquirenti stanno lavorando per capire cosa abbia provocato uno schianto così violento e se ci possano essere responsabilità. Intanto, dall'ospedale, non giungono nuove informazioni sullo stato di salute di Eleonora Rocchini e delle altre persone coinvolte.