Grave lutto per Ada Alberti, la famosa astrologa di Canale 5

Se n’è andata serenamente la mamma di Ada Alberti, la nota astrologa di Canale 5, anche opinionista di Barbara d’Urso, lasciando in tutti un vuoto incolmabile. A dare la triste notizie proprio l'astrologa con un commovente messaggio sui suoi social.

“ Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio ”, ha scritto la Alberti, mentre nella foto stringeva per l’ultima volta la mano della mamma. E ancora: “ Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre ”.

La mamma, a cui la Alberti era legatissima, era malata da tempo si è spenta serenamente dopo una lunga malattia. Grande cordoglio da parte del mondo dello spettacolo e non, con messaggi di condoglianze e di sostegno da parte di tutti sui profili social dell'astrologa.

Ada Alberti è da sempre un personaggio pubblico molto amato e la famiglia per lei è sempre stata il primo pensiero, tanto da spostarsi in continuazione da Roma, dove abita insieme al marito Franco Oppini, in Sicilia, sua terra natale dove abitava ancora la mamma.

I funerali si sono svolte a Catania nella Chiesa di San Luigi, alla presenza di familiari e tanti amici che hanno voluto dare sostegno anche con la sola presenza alla famiglia.