Grave lutto per Al Bano: è morta la mamma

Si è spenta a 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco “mamma Jolanda”, Jolanda Ottino, il cui vero nome era Lolanda, mamma del cantante Al Bano e vero cardine della famiglia Carrisi. Una donna amatissima da tutti a cui il cantante era molto legato.

Le condizioni di salute dell’anziana signora si erano aggravate negli ultimi giorni fino alla morte avvenuta nel pomeriggio. Una donna d’altri tempi la signora Jolanda che a gennaio avrebbe compiuto 97 anni. Era stata proprio lei a spingere il figlio a intraprendere la carriera di cantante e ad esserne poi fiera per il grande successo che lo ha fatto diventare uno dei cantanti italiani più amati nel mondo.

Nella tenuta di Cellino San Marco dove si producono olio e vino delle “tenute Albano” dopo la morte di Don Carmelo, era diventata lei il vero punto di riferimento della famiglia. Con lei infatti sono cresciuti i figli di Al Bano avuto dal matrimonio con Romina Power, ma anche quelli avuti dalla seconda unione con Loredana Lecciso. Proprio alla mamma che adorava, il cantante aveva dedicato il libro: “Madre mia, l’origine del mio mondo” , e non c’era momento che Al Bano non ricordasse il grande valore che questa donna minuta ma fortissima aveva avuto nella sua vita.

Uno dei capitoli più intensi del libro ricorda del loro primo scontro: “ Avvenne quando mollai la scuola e decisi di tentare la fortuna come cantante, al Nord. La capisco: mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa. Le dissi che lavoravo al Comune di Milano, invece facevo il cameriere. Quando un cellinese di passaggio fece la spia scoppiò un putiferi o”.

Ma non solo, anche in vari speciali televisivi che ripercorrevano la lunga carriera artistica del cantante, si era spesso lasciato andare ad alcuni ricordi di: “ Una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei ”. La notizia del decesso è stata data oltre che da alcuni quotidiani locali anche dalla trasmissione “La Vita in Diretta”. Nelle poche notizie che si riesce ad avere al momento sembra che Al Bano in questo momento era diretto in Albania per impegni di lavoro, ma avvisato del fratello sta tornando a casa in Puglia.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa madre di Cellino San Marco, in piazza Moro. In mattinata la camera ardente sarà allestita nella chiesetta delle "Tenute Carrisi".