Grave lutto per la Canalis: ​è morto il padre Cesare

Grave lutto per Elisabetta Canalis. Si è spento negli Stati Uniti il padre Cesare a 78 anni. Il papà della showgirl è morto a seguito di una improvvisa malattia che lo ha colpito proprio mentre si trovava negli States. Cesare Canalis aveva 78 anni. Era originario di Tresnuraghes. Era un medico radiologo e in passato aveva diretto anche la clinica radiologica dell'Università di Sassari.

La morte del padre arriva in un momento particolare per la Canalis. Da poco tempo aveva deciso di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi ad un'attività imprenditoriale proprio negli Stati Uniti insieme all'amica Maddalena Corvaglia. "Stiamo creando, in una clinica medica privata, un centro multifunzionale fisioterapico, dove sarà possibile fare anche riabilitazione pre e post operatoria. Noi avremo un nostro spazio con macchinari e attrezzatura all’avanguardia esclusivamente made in Italy. E in futuro non escludiamo di creare una zona dedicata al beauty e alla cura del corpo", avevano raccontato qualche settimana fa annunciando appunta una svolta nella carriera. Il padre si trovava negli Stati Uniti anche per stare vicino alla figlia e alla nipotina.