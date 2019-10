Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: "Sono devastato"

Momento difficile per Giulio Berruti. L'attore è stato colpito da un lutto familiare, che lo ha profondamente segnato. La nonna è venuta a mancare nelle scorse ore e Berruti ha pubblicato sui social network una foto ricordo insieme a lei. " Questa è l'ultima foto che abbiamo fatto insieme - scrive nel post Instagram l'attore - qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti. Mi mancherai tantissimo nonnina mia ".

Una perdita dolorosa per Giulio Berruti, che sui social si è lasciato andare allo sconforto, dedicando parole dolcissime alla nonna: " Non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo. Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore ".

L'affetto che lo legava alla sua nonna era profondo e che lui considerava come una seconda mamma, come lui stesso ha spiegato sui social. A testimoniarlo sono le numerose foto pubblicate dall'attore, negli anni, sui suoi profili social. Momenti felici trascorsi insieme a lei, ricorrenze e compleanni nei quali Giulio Berruti ha fatto sentire la sua vicinanza alla donna, che aveva 97 anni. Lo struggente messaggio social ha colpito nel profondo anche i fan e i follower dell'attore, che hanno circondato l’artista con un caloroso abbraccio virtuale fatto di commenti e messaggi di sostegno.