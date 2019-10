Grave lutto per l'attore Miguel Cervantes: è morta la figlia di appena 3 anni

Immenso dramma per Miguel Cervantes, famosissimo attore di musical negli USA. Sua figlia Adelaide Grace, di appena 3 anni, è morta a causa di un attacco epilettico. A darne l'annuncio pubblico è stata la moglie dell'attore, Kelly Cervantes, con un comunicato affidato ai social.

Adelaide Grace Cervantes avrebbe compiuto 4 anni tra qualche giorno ma fin da quando è nata era affetta da una grave forma di epilessia. Il primo attacco a soli 7 mesi e solo due mesi dopo, a seguito di esami approfonditi e specialistici, i medici diagnosticarono nella bambina i sintomi di spasmi infantili. Da quel momento Kelly Cervates ha collaborato spesso con le associazioni impegnate nella raccolta fondi per la ricerca e ha sempre condiviso le immagini di sua figlia, raccontandone la vita sul web. È stata di supporto a molti genitori che convivono con problemi simili, dimostrando come sia possibile convivere con una patologia così limitante.