"Un grido disperato dal cielo". Eleonora Daniele prega per la donna bruciata dall’ex marito

Non è ancora fuori pericolo la donna che il 12 marzo scorso è stata aggredita dall’ex marito. Le condizioni di Maria Antonietta Rositani si sono aggravate e, nelle ultime ore, Eleonora Daniele ha voluto inviare alla donna un messaggio di buona speranza affinché possa tornare a sorridere.

La conduttrice di Storie Italiane aveva conosciuto personalmente la donna durante una puntata del talk show di Rai Uno, ed è rimasta molto legata a Maria Antonietta, tanto da essere in apprensione per la sua salute. La vicenda di cronaca ha scosso l’opinione pubblica. Sorpresa in auto dall’ex marito, fuggito da i domiciliari, la Rositani è stata data alle fiamme e ricoverata all’ospedale di Bari. Non è ancora fuori pericolo e con l’aggravamento delle sue condizioni, Eleonora Daniele si è sentita in dovere di inviare un messaggio alla malcapitata e, sul suo profilo social, invoca una preghiera di pronta guarigione.

"Stai lottando in queste ore fra la vita e la morte, come una leonessa. Io posso solo dire che le preghiere di tutti noi e della redazione si uniscono a quelle della tua famiglia – scrive la Daniele -. Non è giusto che a lottare siano le persone come te. Non è giusto. Siamo tutti con te e oggi sarò in silenzio pensando solo a quei medici eroi che stanno cercando di salvarti la vita . C’è la rabbia, il dolore e le preghiere – continua. Forza amica mia, non mollare Fallo per tutte quelle donne che hanno bisogno di te".

Si attendono ulteriori risvolti sulla questione.