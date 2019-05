Guai sul set di Beverly Hills. Tutta colpa di Shannen Doherty?

C’è una tempesta sul set di Beverly Hills. La serie cult degli anni ’90 che ha segnato un’intera generazione di appassionati, tornerà il prossimo mese di agosto con sei nuovi episodi, per un progetto unico del suo genere, non un vero e proprio revival. Ma la notizia è non è questa. Secondo come stato riportato da Variety, il set di Beverly Hills è tormentato da litigi e incomprensioni.

Nelle scorse settimana alcuni sceneggiatori avrebbero abbandonato la produzione senza però spiegare il vero motivo. Il settimanale ha indagato sulla questione e ha scoperto che, la causa dell’allontanamento di Patrick Sean e di altri sceneggiatori, sarebbe di Shannen Doherty. Il nome non compare esplicitamente, ma l’articolo parla dell’interferenza di due attrici sulle dinamiche del progetto televisivo. In passato la stessa Shannen, aveva già abbandonato la serie dopo la fine della stagione quattro proprio perché il suo comportamento sul set è stato più volte troppo aggressivo.

L’attrice, qualche giorno fa, in merito alla questione, ha scritto un lungo post su Instagram, per difendersi dalle accuse. "Sul mio conto ci sono troppe voci infamanti. Sono una maniaca del controllo ma solo sulla mia salute fisica. Ho paura a fare ciò che amo a causa del mio carattere", rivela l’attrice. "Ma in tutto quello che è stato detto non c’è nulla di vero. Mi rifiuto di essere ritenuta responsabile per tutto quello che sta accadendo sul set. Sì, sono una donna forte e allora? Sono anche compassionevole e premurosa", continua. "Sono una donna con la mia storia. Smettetela di provare a raccontare storie non vere sul mio conto", conclude.