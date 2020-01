Gue Pequeno si è preso una pausa? Sui social "scomparso" da Natale

Che fine ha fatto Gue Pequeno? Il rapper milanese, da sempre molto attivo sui social network, da circa un mese non dà notizie di sé e sul web i fan iniziano a farsi delle domande. L'ultimo post social condiviso dal produttore discografico risale al 24 dicembre, vigilia non solo di Natale ma anche del suo compleanno. Secondo molti le motivazioni dell'addio ai social sarebbero proprio da ricercare nel messaggio pubblicato su Instagram quasi un mese fa.

Dopo l'uscita del featuring con Marracash "Qualcosa in cui credere", Gue Pequeno è apparso sui social con numerosi video e post. Il rapper si divideva tra Miami e Milano ma niente faceva presupporre un suo imminente black out social. Nel giorno del suo compleanno scriveva su Instagram: " Caro Babbo Natale, vedo che tra i regali più richiesti quest’anno ci sono acquisti di stream, strategie di marketing per insabbiare la pochezza di molti artisti, gioielli finti e skinny jeans che sembrano fuseaux. Io come sempre invece ti ringrazio, sono a posto così, non ho bisogno di dover fare il personaggio perché sono già un personaggio, non devo farmi il film perché il mio rap è già un film e la mia vita pure ". Parole che molti hanno interpretato come un messaggio rivolto ai giovani volti della musica trap e rap - e forse anche allo storico rivale Fedez - che si stanno facendo strada più che nella musica proprio sui social, corteggiati da brand e osannati dai follower.