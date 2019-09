Guendalina Canessa e Daniele Interrante non sono tornati insieme

Nelle scorse settimane aveva fatto scalpore il gossip su un presunto ritorno di fiamma tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante. I due sono stati sposati dal 2010 al 2013 e dalla loro unione è nata una bambina, Chloe.

Le foto dei due in vacanza insieme, che mostrano una certa complicità, hanno fatto correre la voce che tra i due potesse esserci nuovamente la passione. D'altronde, il 2019 è l'anno delle coppie che tornano insieme, come Belen Rodriguez con Stefano De Martino oppure Kevin Prince Boateng con Melissa Satta, solo per citarne due delle più note. È, però, Guendalina Canessa ha smentire qualsiasi voce in merito nel salotto di Pomeriggio5, smentendo che tra le e Daniele Interrante possa di nuovo esserci l'attrazione fisica e sessuale del passato. “ Abbiamo passato una vacanza assieme ad agosto e siamo stati da Dio. Io sono innamorata di Daniele, ma non sessualmente. Lo vedo come Chloe ”, ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello a una basita Barbara d'Urso. Ha successivamente spiegato le sue parole, visto che sarebbero potute essere facilmente fraintendibili. La Canessa ha spiegato che per Daniele Interrante ci sarà sempre un grandissimo affetto, perché lui è l'uomo con il quale ha scelto di fare un figlio e in lui, lei, rivede proprio Chloe.

Pare, quindi, che tra i due non ci sia più spazio per l'amore passionale e ardente che caratterizza una relazione di coppia, anche se Chloe, come dichiarato dalla stessa Guendalina a Pomeriggio5, non smette di sperare che il papà e la mamma tornino insieme. Sono lontane anche le discussioni, le liti che in passato li avevano divisi. Oggi, in qualità di genitori responsabili e maturi, Guendalina Canessa e Daniele Interrante hanno trovato un equilibrio per dare a Chloe la serenità di cui ha bisogno per crescere.