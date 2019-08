"Sei una mamma!". Piovono critiche per il nudo integrale di Guendalina Canessa

Guendalina Canessa è volata in Sardegna per concedersi qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici. L'opinionista tv ed ex concorrente di Tale e quale show è un'abituale frequentatrice dell'isola e quest'anno ha scelto di regalarsi una porzione di vacanza in compagnia dell'influencer Marco Ferrero, noto come Iconize, e di un loro amico. Provocatrice per natura, Guendalina Canessa ha inaugurato il suo soggiorno sardo con uno scatto social alternativo, che sta facendo molto discutere.

Arrivata da poche ore in Sardegna, Guendalina Canessa ha deciso di concedersi un tuffo nella splendida piscina dell'hotel di Porto Rotondo che hanno scelto per la vacanza. I tramonti dell'isola hanno sempre un tocco di magia e creano atmosfere uniche. Forse per questo motivo, in uno slancio di entusiasmo, la Canessa e il suo amico hanno deciso di liberarsi dei costumi e di posare per uno scatto esuberante. Un nudo integrale inaspettato per Guendalina e per il suo amico Francesco Artieri, che hanno così deciso di stupire le centinaia di migliaia di follower dell'ex inquilina del Grande Fratello, ospite anche nell'ultima edizione del reality. È una foto senza volgarità, che si potrebbe definire goliardica e non offensiva. La stessa Guendalina Canessa ha usato l'arma dell'ironia per commentare questo scatto, probabilmente immaginando la pioggia di critiche che sarebbe arrivata su di lei: “ Ciao Mamma guarda come mi diverto....#sardinia E adesso? L’abbiamo combinata grossa!!! ”