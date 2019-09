Guendalina Canessa smentisce il flirt con Damante: "Mai con i fidanzati delle mie amiche"

Negli ultimi giorni era iniziata a circolare con insistenza la voce di un presunto flirt tra Guendalina Canessa e Andrea Damante. A lanciare il gossip era stata Deianira Marzano, che tramite i suoi social ha raccontato come i due avrebbero trascorso insieme una notte di passione. A supporto della sua tesi, l'influencer ha postato anche alcuni indizi che avrebbero dovuto dare conferma delle sue parole.

A distanza di poche ore, però, è intervenuta Guendalina Canessa che ha categoricamente smentito quanto riferito da Deianira Marzano attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram. L'ex concorrente del Grande Fratello ha messo l'accento soprattutto sul fatto che per sua etica morale personale lei non avrebbe né un flirt né tanto meno una relazione con un ex di una sua amica. “ Ho letto e sto leggendo delle boiate e delle schifezze uniche! Devo scappare ma voglio dirvi soltanto una cosa che è una delle regole, forse, più importanti della mia vita. Qual è la mia prima regola? Mai e poi mai con i fidanzati e/o ex fidanzati storici delle mie amiche. Mai! Le persone che mi seguono e che mi conoscono lo sanno molto bene. Questo discorso lo sto facendo soltanto per gli hater che non sanno una ceppa di minchia su di me, su come sono come persona e su come ragiono ”, ha detto Guendalina Canessa, visibilmente alterata da quanto detto e scritto sui social nelle ultime ore. In passato, la Canessa non ha esitato a scagliarsi contro Damante pubblicamente per difendere Giulia De Lellis, dimostrando di essere estremamente solidale con la sua amica.