La gaffe di Guendalina Tavassi: il figlio a scuola, ma è chiusa

Questi sono i giorni in cui i bambini tornano a scuola e anche i figli dei volti noti non fanno eccezione. Alcuni hanno già iniziato a frequentare le lezioni mentre altri ancora devono inaugurare la stagione. Tra questi c'è Salvatore, il figlio di Guendalina Tavassi, che come tanti altri bambini comincia la sua avventura scolastica oggi, 12 settembre. Tuttavia, il bimbo avrà un'avventura da raccontare grazie alla sua mamma, che ieri è stata protagonista di un siparietto molto divertente.

Guendalina Tavassi è molto social e condivide moltissimi momenti della sua giornata attraverso le storie di Instagram. Nella giornata di ieri non ha fatto eccezione e così, con un pizzico di emozione, di buon mattino ha pubblicato alcuni video mentre accompagnava suo figlio a scuola assieme al compagno Umberto. L'uomo ha mostrato subito qualche perplessità, notando che nei pressi della scuola non c'era la confusione tipica dell'orario di ingresso, quando si vedono bimbi ovunque e genitori frettolosi. Pertanto, Umberto ha insinuato il dubbio che probabilmente Guendalina possa aver sbagliato ma l'ex gieffina è sembrata molto sicura di sé: “ Sono sicura che sia oggi, scusa che giorno è? ”. Solo a quel punto, quando Umberto le ha dimostrato che ieri fosse 11 settembre, Guendalina Tavassi ha capito di aver fatto confusione. “ Ho sbagliato giorno. Vabbè abbiamo fatto una prova generale ”, ha sdrammatizzato Guendalina. In quel momento una delle addette della scuola si trovava nei pressi del cortile e ha assistito a tutta la scena, invitando a quel punto la coppia e il bimbo a entrare per un saluto alle maestre. Salvatore è apparso come il meno divertito da questa situazione, probabilmente avrebbe preferito godersi un altro giorno tranquillo di vacanza, senza colpi di scena, prima del rientro a scuola.