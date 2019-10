La guerra dei mondi: in arrivo due serie tv basate sul cult sci-fi

La guerra dei mondi è uno dei racconti fantascientifici più noti di sempre, grazie soprattutto ai famosi adattamenti tratti del romanzo di HG Wells.

Il primo adattamento fu di Orson Welles, ma non si tratta di un film. Il cineasta statunitense, prima del successo come regista e interprete di Quarto potere, nel 1938, alla giovane età di 23 anni, condusse una trasmissione radiofonica dal nome La guerra dei mondi, con la quale scosse il pubblico raccontando la storia dell’invasione alinea scritta nell’omonimo romanzo di H.G. Wells. Il risultato fu clamoroso, nel senso che seminò il terrore nel pubblico, a tal punto che le persone credevano che quanto raccontato stesse realmente accadendo.

L’esordio al cinema arriva nel 1953, con il film diretto da Byron Haskin il quale vince il premio Oscar per i migliori effetti speciali e diviene nel tempo un classico del genere. Nel 2005, invece, Steven Spielberg, un nostalgico delle vecchie storie di fantascienza, si dedica nuovamente agli alieni dopo i suoi due capolavori Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.T. l’extra-terrestre, e gira quindi il remake de La guerra dei mondi, con protagonista Tom Cruise e una giovanissima Dakota Fanning. Il film ebbe un discreto successo con tre nomination agli Oscar e buone recensioni.

Ora, nonostante gli anni trascorsi ed i diversi adattamenti che la storia ha avuto, avremo anche due trasposizioni sotto forma di serie tv. Il primo che vedremo sarà un racconto suddiviso in tre episodi, prodotto dalla BBC e trasmesso in Italia su LaEffe per due venerdì consecutivi, l’11 ed il 18 ottobre. Come si vede dal trailer, questa volta la fantascienza incontrerà il racconto in costume, dato che gli eventi saranno ambientati nell’Inghilterra di inizio ‘900.

I protagonisti di questa nuova serie tv inglese sono George (Rafe Spall) e la sua compagna Amy (Eleanor Tomlinson) mentre provano a costruire una vita insieme, sfidando ostacoli al di là della loro immaginazione e conoscenza, in un nuovo mondo dove il terrore e l’ignoto - e gli alieni - si sono fatti visibili. Alla loro storia si intrecciano anche quelle di Fredrick (Rupert Graves), il fratello maggiore di George, e di Ogilvy (Robert Carlyle), un astronomo e scienziato.

Tuttavia, nonostante l’imminente arrivo della versione storica inglese de La guerra dei mondi, nel prossimo futuro avremo anche un’altra serie tv basata sull’invasione dei tripodi alieni. Infatti, entro al fine di quest’anno avremo un secondo adattamento prodotto da Canal+ e Fox Networks Group Europe & Africa, suddiviso in otto episodi ed ambientato ai giorni nostri, in Europa. I protagonisti in questo caso saranno Gabriel Byrne (I soliti sospetti) ed Elizabeth McGovern (Downton Abbey).