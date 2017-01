È guerra tra rapper: Fedez e J-Ax contro Marracash e Gué Pequeno

La scena rap italiana diventa un ring: da un lato la coppia J-Ax e Fedez; dall'altro Marracash e Gué Pequeno, Se fosse una sfida di pugilato sarebbe il match che assegna la cintura dei pesi massimi. Ma questo è hip-hop, non c'è un campione, né un titolo ma solo rime, critiche e qualche sfottò che divide i fan.

Guerra sui social

" Non sono rapportabili a noi. Basta guardare alle rime e agli artisti con cui collaborano per capire che sono una forma di pop che si maschera da rap. Fedez è una macchina da guerra del business, glielo riconosco, ma il mio fare musica ha altri obiettivi ": Gue Pequeno è il primo a colpire in un'intervista a Il Corriere della Sera. La risposta è di Fedez tramite Instagram: "Non riuscite proprio a fare interviste senza nominarci (si rifersice a lui e al collega J-Ax)". Poi il rapper fidanzato con la fashion blogger Chiara Ferragni snocciola i numeri del suo tour, e conclude con un dito medio ai nemici. Non solo, poi riferendosi a Marracash rivela: "Ieri ti ho visto e di ho dato del coglione e hai abbassato lo sguardo, hai il mio numero se hai problemi chiamami, scrivimi".

Frasi che tra rapper non si possono digerire e così arrivano le risposte di Marracash e Gue Pequeno. Il primo smentisce immediatemente Fedez, il secondo gli fa il verso e termina il video-risposta con un sonoro e sghignazzante "ma vai a cagare". Non solo, su profilo Facebook di Marracash viene anche pubblicata una foto di Fedez con in naso lungo, un chiaro riferimento alle parole del rapper. (Clicca qui per la foto)