Gwyneth Paltrow e il marito Brad: "Viviamo insieme metà settimana e siamo felici"

Gwyneth Paltrow è diventata un esempio per tutte le famiglie allargate, avendo parlato in più di un’occasione del bel rapporto venutosi a creare con l’ex marito Chris Martin e la compagna di lui, Dakota Johnson. Ma sembra che l’attrice di “Sliding Doors” abbia trovato anche il segreto per un matrimonio felice. Lei è il marito Brad Falchuk, convolati a nozze lo scorso settembre, abitano insieme soltanto quattro giorni alla settimana.

“Tutti i nostri amici sposati trovano che il modo in cui viviamo il nostro matrimonio sia l’ideale e che non dovrebbe cambiare di una virgola”, ha raccontato la Paltrow al Sunday Times riguardo al loro rapporto “part-time”. Secondo la Paltrow e il suo terapista farebbe molto bene alla coppia e le conferirebbe la giusta “polarità ” ed equilibrio. La decisione di vivere insieme solo metà della settimana aiuterebbe anche i figli di entrambi ad approcciarsi in modo più dolce al nuovo status familiare.