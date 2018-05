Gwyneth Paltrow parla di sesso ai propri figli

In occasione di un'intervista su Good Morning America, Gwyneth Paltrow parla di sesso rivelando di aver paura che i suoi figli lo imparino da Internet.

La nota attrice ha appena scritto un libro che, trattando proprio di tale tematica, potrebbe mettere in imbarazzo i suoi due figli, Apple (13 anni) e Moses (12 anni), ma spiega di averlo fatto proprio pensando a loro. " Viviamo in un momento in cui c'è così tanto accesso a tutto ", spiega Paltrow. " Ho un ragazzo di 12 anni e vivo nella paura che imparerà tutto sul sesso da Internet ".

Il nuovo libro, "The Sex Issue", affronta il tema della sessualità moderna, " un argomento importante ", ha detto la 45enne. " E a volte penso che la gente pensi che sia un tabù e non vuole parlarne ". L'attrice continua ad ammettere che si preoccupa di come suo figlio Moses si educherà al sesso quando la sua curiosità avrà la meglio su di lui, e preferirebbe che avesse un libro informativo come "The Sex Issue" a cui rivolgersi quando questo momento arriverà.

Moses è il figlio che Gwyneth ha avuto dal matrimonio con il rocker Chris Martin. L'ex coppia condivide anche la figlia Apple, 13. L'attrice, 45 anni, è ora fidanzata con il produttore di Glee, Brad Falchuk: nel corso della medesima intervista, la star ha detto di essere in procinto di organizzare le nozze e che questo è un momento molto felice per la sua famiglia.