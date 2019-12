Gwyneth Paltrow si regala un vibratore

È una Gwyneth Paltrow affascinante e sensuale, quella che appare in una clip pubblicitaria pubblicata sul suo profilo Instagram: l'attrice appare impegnata a realizzare i preparativi per le feste di Natale. Tra una prelibatezza da cucinare e una serie di pacchi da incartare, la star si dedica del tempo personale per sorseggiare qualche cocktail, mentre si prepara per i festeggiamenti. Ma non dimentica di realizzare doni speciali, non solo per gli amici ma anche per se stessa: come mostrano le immagini, Gwyneth fa infatti scivolare un vibratore nella calza appesa al caminetto. Per poi ripensarci all'ultimo secondo, recuperando l'oggetto e sparendo con un sorriso complice sulle labbra.

La clip pubblicitaria rimanda al suo sito di prodotti dedicati al benessere, alla bellezza, alla salute e, ovviamente, alla cucina, senza dimenticare il piacere personale. Paltrow da tempo dedica molta attenzione a questo genere di comunicazione, rilasciando consigli dedicati per migliorare le prestazioni e l'intimità, aprendo così una finestra sul suo privato. L'immagine di lei che scompare divertita con un vibratore in mano ha ottenuto moltissimi apprezzamenti: come recita lo stessa spot, è bene vivere appieno la gioia dei preparativi.

Il video, riportato anche dal Daily Mail, è molto divertente e mostra una Paltrow in forma smagliante, piena di goia e allegria, testimonial perfetto per uno stile di vita sano e naturale. L'attrice è molto concentrata sui preparativi per i prossimi festeggiamenti, che condividerà con il nuovo marito - lo sceneggiatore e produttore Brad Falchuk - e con i figli Apple e Moses, avuti dal precedente matrimonio con il cantante Chris Martin, con cui è rimasta in ottimi rapporti. I due sono ancora legati da una profonda stima e amicizia, tanto da aver creato una sorta di grande famiglia allargata dove è compresa la nuova fidanzata del cantante, l'attrice Dakota Johnson.

