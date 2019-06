Gwyneth Paltrow vacanze toscane, spunta la foto con Dario Cecchini

Tempo di vacanze per i divi di Hollywood che sembrano amare particolarmente l’Italia. Dopo il soggiorno a Capri dell’attore Jason Statham (insieme a moglie e figlio) e dell’attrice Kate Hudson (insieme a un gruppo di amiche), è la volta di Gwyneth Paltrow. La Paltrow è arrivata nel nostro paese da pochi giorni, facendo subito tappa nella bella Firenze per un soggiorno tra arte, cultura e buon cibo.

Lei, che di cibo gustato e cucinato se ne intende visti i numerosi libri di ricette pubblicati negli ultimi anni, sta apprezzando la tipica cucina italiana, soprattutto quella a base di carne, concedendosi qualche peccato di gola in giro per Firenze e non solo. La popolare attrice e imprenditrice ha condiviso sui social alcune tappe gastronomiche in Toscana, prima in una delle gelaterie fiorentine più rinomate, da Vivoli, poi dal "re della fiorentina" il macellaio Dario Cecchini a Panzano in Chianti. Lui, considerato il macellaio più famoso del mondo, citato anche da giornali come "Times" e "Indipendent" come vero artista della macelleria, non ha perso l'occasione per farsi immortalare al fianco della bella diva americana.

Gwyneth Paltrow, 45 anni, due figli Apple e Moses e un marito fresco di nozze (Brad Falchuk) ha pubblicato nelle stories di Instagram una fotografia che la ritrae abbracciata proprio a Dario Cecchini, l’eclettico macellaio, condividendo con i suoi fan il menu a base (rigorosamente) di carne gustato presso "L’officina della Bistecca" nel cuore del Chianti. Nella foto, dove i due sorridono abbracciati, spicca una bottiglia di buon rosso locale, vino molto apprezzato dall’attrice che anche nelle fotografie dei suoi best seller non manca di farsi immortalare con un buon bicchiere di bianco o rosso tra le mani.