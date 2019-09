"Ha calpestato i miei diritti". E scatta la denuncia da parte dell’assistente di Mel B

È un periodo difficile per Mel B, una delle componenti delle Spice Girls. Secondo quanto è stato riportato da Billboard, per la componente della celebre girl band, è scattata una denuncia da parte del suo fidato assistente personale. Gary Madatyan afferma che Mel B avrebbe accumulato nei suoi riguardi un debito di oltre 200mila dollari e, soprattutto, accusa l’artista di avergli causato un grave disagio emotivo. Si aggiungono anche diversi straordinari non pagati.

Il lavoro di Gary era molto faticoso, ma l’assistente ha perseguito nel suo dovere perché legato a Mel B da una profonda amicizia. L’arista però, secondo quando rivelato, si sarebbe approfittata del buon cuore dell’assistente tanto da richiedere di essere disponibile 24 ore al giorno e di trasferirsi nel suo stesso condominio. L’uomo è stato inquadrato con un contratto di stilista personale e retribuito solo 10mila dollari al mese. Gary avrebbe dovuto pagare l’affitto nel costoso edificio in cui viveva la Scary Spice, e lo stipendio si consumava tutti i mesi a causa dei costi proibitivi. "I miei diritti e la dignità come dipendente sono stati calpestati ripetutamente – afferma l’ex assistente personale -. Sono una persona affettuosa e di buon cuore, non mi meritavo tutto questo. Attendo con impazienza che la giustizia possa fare il suo corso".

Ma non è finita qui. Sembra che l’assistente di Mel B abbia intentato una causa anche contro il medico della cantante, che avrebbe utilizzato il suo nome per la prescrizione di alcuni farmaci. E inoltre sarebbe stato costretto a mentire al Dipartimento dei servizi per l’infanzia e la famiglia, in merito al trattamento che la Scary Spice riservava ai figli.

Per ora dai legali di Mel B tutto tace. Si aspettano rivolti.