"Ha picchiato il fidanzato". Arrestata l'attrice Heather Locklear

È sabato sera intorno alle 10 quando la polizia risponde a una chiamata per una lite domestica da Thousand Oak, a ovest di Los Angeles. Come riporta Tmz, gli agenti giunti sul posto sarebbero stati aggrediti dalla donna: l'attrice Heather Locklear.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna avrebbe prima picchiato il marito durante una lite. Il fratello della 56enne ha visto la scena e, preoccupato, ha deciso di chiamare la polizia per chiedere aiuto. Ma l'arrivo della volante non ha calmato la furia di Locklear che a quel punto ha iniziato a tirare calci e pugni anche ai poliziotti. Per l'attrice sono scattate le manette e, visto l'abuso di droghe in passato, la donna è stata anche portata in ospedale per un controllo.

Non è la prima volta che Heather Locklear finisce nei guai per violenza domestica. Un episodio simile si è infatti verificato con l'ex compagno della donna, Jack Wagner. Nessuno dei due, però volle sporgere denuncia.