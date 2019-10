Hackerato account Snapchat di Demi Lovato, rubate sue foto intime

Demi Lovato è l'ultima celebrità a cui sono state hackerate e rubate foto private. Dopo i casi di Bella Thorne, dell'amministratore delegato di Twitter Jack Dorsey e dell’attrice Chloe Grace Moretz, solo per citarne alcuni, adesso anche la popstar deve fare i conti con la violazione di un suo account social.

Non è ancora chiaro se Demi Lovato abbia denunciato l'avvenuto hacking alle forze dell'ordine o se abbia solo chiesto a Snapchat di rimuovere subito le immagini. Stando alla ricotruzione di "The Blast", qualche minuto dopo che le foto rubate sono state pubblicate sul suo Snapchat, il team della star se n'è accorto in tempo e si è dato subito da fare per rimuoverle immediatamente, prima che gli utenti potessero salvarle o fare screenshot. Almeno per ora delle foto, che "The Blast" afferma essere di nudo e comunque molto sexy, per fortuna sembra non esservi traccia sui social.



Per Demi Lovato questa è la ciliegina sulla torta su una settimana decisamente pesante, dopo il grosso contraccolpo subito quando di è scoperto che era stata pagata 5 milioni di dollari dal Ministero degli Affari di Gerusalemme per visitare Israele e farsi battezzare nel fiume Giordano, scatenando perplessità tra i suoi follower e una valanga di disprezzo da parte degli hater.

Dopo che i suoi stessi fan l'hanno criticata aspramente per aver interpretato il suo viaggio come una dichiarazione politica, la cantante si è scusata e ha detto: " Nessuno mi ha detto che ci sarebbe stato qualcosa di sbagliato o che avrei potuto offendere qualcuno. Detto questo, mi dispiace se ho ferito o offeso qualcuno, non era mia intenzione. A volte le persone ti offrono opportunità e nessuno ti dice il potenziale contraccolpo a cui potresti andare incontro. Questo doveva essere un'esperienza spirituale per me e non una presa di posizione politica. Solo ora mi rendo conto di aver ferito molta gente e mi dispiace ".



Intanto, come notano i suoi fan sui social, Demi ha ben altro a cui pensare che al suo viaggio in Israele, dato che le immagini intime della cantante sono ancora in giro e la trappola del ricatto potrebbe presto scattare. Perchè le foto sono sì sparite dai suoi social, ma l’hacker non è stato individuato, quindi è ancora in possesso di materiale scottante sulla popstar. Cosa intenda farne è tutto da scoprire.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?