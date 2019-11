Halle Berry accusa l’ex di incesto e razzismo

Halle Berry ha accusato l'ex fidanzato Gabriel Aubry di " avere un rapporto sessuale incestuoso con un membro della sua famiglia " e di aver usato spesso chiamarla con " epiteti razzisti " durante la loro storia d'amore durata cinque anni. Documenti giudiziari precedentemente sigillati sono emersi riguardo alla loro turbolenta relazione. Tra le molte accuse che la diva muove all'ex compagno c'è anche quella di essersi rifiutato di riconoscere la loro figlia, Nahla, come birazziale, ossia mulatta, " perchè lui è bianco e detestava avere una figlia non bianca come lui ".

I documenti del 2011 - che sono stati ottenuti da RadarOnline – riportano la storia di un uomo che criticava costantemente il corpo della compagna e la umiliava chiamandola “ negra ”, arrivando a rifiutare di riconoscere la figlia Nahla, nata dal suo amore con l'attrice, perchè birazziale. Ma il peggio su Gabriel Aubry si scopre sfogliando questi documenti legali quando a un certo punto l'attrice dichiara apertamente che il suo ex compagno " ha avuto una relazione sessuale con un membro della famiglia per anni ", un trauma incestuoso che ha inciso pesantemete sui suoi tentatvi di avere una vita intima normale e di cui Halle Berry non sapeva nulla, finchè un giorno non l'ha scoperto rimanendo scioccata. Ma era talmente innamorata che non si è arresa. " Dopo i primi sei mesi della nostra relazione, i nostri momenti di intimità sono diminuiti progressivamente finché abbiamo finito con il fare l’amore al massimo per tre volte l’anno e mi sono allarmata ", ha testimoniato l'attrice, secondo i documenti legali reperiti da RadarOnline.

" Gabriel ha rifiutato di riconoscere la gravità dei suoi traumi relazionali e piuttosto che risolverli si è sfogato su di me, criticando il mio corpo nel modo più degradante per una donna – ha denunciato la diva hollywoodiana - Alla fine l’ho convinto ad andare da un terapista di coppia per affrontare insieme questi enormi problemi, ma non è servito a nulla. Lui non cooperava, non voleva affatto né farsi aiutare né salvare la nostra relazione. E così mi sono arresa ".

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2005, dando alla luce una figlia tre anni dopo. Ma l'idillio non è durato a lungo: i due si sono separati nel 2010. Un giudice ha poi stabilito che Halle Berry avrebbe dovuto pagare a Gabriel 16mila dollari al mese come alimenti, oltre a 300mila dollari per le spese legali e un ulteriore pagamento retroattivo di 115mila dollari. Un vero salasso economico, ma soprattutto una sconfitta bruciante e umiliante per una donna che voleva salvare il suo uomo dai suoi demoni, ma per quanto ci abbia provato non ce l’ha fatta. Intatto combatte per avere giustizia almeno in tribunale, chiedendo un risarcimento morale per tutto quelocheha dovuto sopportare.



