The Handmaid's Tale: com’è (per ora) la seconda stagione

The Handmaid’s Tale, dopo una prima stagione all'insegna della sofferenza taciuta e delle dinamiche rituali della società di Gilead, con la seconda cambia passo e inizia la fuga; il tono claustrofobico viene mantenuto, ma a differenza delle puntate precedenti la libertà sembra essere più vicina.

La prima stagione di The Handmaid’s Tale, basata sul romanzo di Margaret Atwood “Il racconto dell’ancella”, si concludeva con Difred/June (interpretata da Elisabeth Moss) che entra a testa alta su un furgone non sapendo se sarebbe andata “verso l’oscurità o verso la luce”, ma che comunque questo sarebbe stato un nuovo inizio. La prime due puntate della seconda stagione ci mostrano che una svolta c’è stata e che forse un barlume di luce è presente.

Il primo cambiamento che mostra The Handmaid’s Tale è il rapporto tra le ancelle. Nella prima stagione queste vivono in una diffidenza reciproca per paura che la compagnia di spesa sia un “occhio”, cioè una spia. Nell’ultima puntata però notiamo come la loro condizione le abbia portate a prendere coscienza della forza che possono avere se unite. Infatti si ribellano alla lapidazione di Janine ed è su questo segno che si apre anche la seconda stagione. Difred e le altre ancelle vengono portate in un campo da baseball abbandonato per l’ennesima tortura psicologica e fisica ordinata da zia Lydia (Ann Dowd, in un ruolo che si avvicina a quello avuto in The Leftovers). Vengono fatte salire su di un patibolo con una corda intorno al collo, pronte per essere impiccate. Ma il pavimento in legno sotto i loro piedi non si apre e nel momento di maggiore paura le ancelle mostrano la loro unione tenendosi per mano. Anche nella seconda puntata della nuova stagione le ancelle fanno fronte comune quando tacciono dopo la morte della nuova arrivata, uccisa da Emily.

La prima puntata di The Handmaid's Tale mostra anche, e soprattutto, l'inizio di una nuova fase della storia. June, rimasta incinta di Nick (anche se ufficialmente il figlio è dei Waterford), riesce a scappare grazie al suo aiuto. Dopo una fuga positiva, ma ancora in esecuzione e con esiti incerti, l’episodio si conclude nel migliore dei modi. June brucia i vestiti da ancella, insieme ai capelli che ha tagliato ed al chip per localizzarla impiantato nel suo orecchio. Uno sfogo per la protagonista che sottolinea l'importanza del momento specificando il suo vero nome e che è libera. Non a caso l’episodio si chiama proprio June.

Il secondo episodio invece si concentra su di un altro personaggio importante per la serie. Emily (Alexis Bledel), a causa del suo comportamento ribelle mostrato in più occasioni nella prima stagione, viene assegnata ad una colonia, luogo in cui le donne non fertili sono costrette a ripulire zone contaminate estremamente tossiche. Nella colonia arriva una nuova recluta: una donna (Marisa Tomei) che è stata infedele al marito. Nonostante la condizione comune, Emily non dimentica che ruolo ricopriva quella donna nella società di Gilead. Non importa se ora sono entrambe considerate delle “non donne”, la reputa complice delle sue sofferenze. Decide di fare giustizia e avvelenarla, lasciandola morire da sola. Nel frattempo, con un flashback viene raccontata la sua vita prima della guerra, quindi il suo lavoro come insegnante alla facoltà di biologia ma anche il tentativo di fuga con la moglie e il figlio. Purtroppo essendo fertile viene fermata all’aeroporto prima della partenza, dovendo così assistere alla straziante scena della compagna e del figlio che riescono a fuggire dall’inferno che sono diventati gli Stati Uniti. La puntata si chiude con June, per il momento al sicuro, nella sede abbandonata del Boston Globe. La vista di un muro crivellato di proiettili la porta a raccogliere tutti gli oggetti presenti nelle scrivanie e porli vicino al muro insieme a candele e fiori, in segno di rispetto per le persone uccise in quel luogo. Un disperato tentativo di normalità in un mondo in cui niente lo è più.

Il 3 maggio su TimVision la terza puntata di The Handmaid's Tale, certi che anche questa volta l’adrenalina non mancherà.