Harper Beckham sbanca i social

Fa il boom di like su Instagram Harper Seven, la figlia di 8 anni di Victoria e David Beckham, ritratta in due immagini scattate dalla mamma mentre è immersa nella lettura di un libro. Vero. Cartaceo. Non digitale. Nella prima delle due immagini postate da Victoria Beckham sul suo account Instagram si vede la bambina con i capelli ben raccolti e un delizioso abitino mentre è troppo presa dal leggere un libro per fare colazione.

La scena si ripete nella seconda immagine in cui la piccola, pronta per andare a dormire, con tanto di capelli ben spazzolati e raffinata camicia da notte è intenta a leggere altre pagine del suo libro preferito. “ La mia notte perfetta è leggere con Harper Seven", commenta mamma Victoria e, con più di mezzo milione di visualizzazioni e migliaia di commenti da tutto il mondo, la piccola è diventata subito una superstar su Instagram perché, a differenza dei suoi coetanei, non ha in mano il solito smartphone o tablet, ma chiaramente preferisce leggere libri.

Sarebbe questo l’hobby preferito dell’unica figlia femmina di casa Beckham, apprezzata per le sue buone maniere a tavola, per come siede dritta sulla sedia a colazione, e per la dolcezza con cui, a sera, prima di dormire, oltre a stringere a sé il suo peluche preferito, si addormenta leggendo qualche pagina del suo romanzo del cuore. Non c’è bisogno che mamma o papà le leggano delle storie, la bambina sembra molto indipendente e “ poco socievole ” come scrive scherzando mamma Victoria, facendo notare come a colazione la figlia pur di continuare a leggere non badi a niente e nessuno, nemmeno alla colazione, con i cereali ormai completamente disciolti nel latte, come si vede nella grande ciotola sul tavolo in cucina.

In poche ore la bambina è diventata il manifesto di come sia stata educata bene dai suoi genitori che le hanno insegnato che “ un buon libro è molto meglio di uno stupido device ” e a distinguersi dai suoi “ coetanei cerebrolesi che un libro vero probabilmente non lo leggeranno intero in tutta la loro vita ”, come commentano diversi utenti. Che l’immagine di una bambina con un libro vero in mano nel 2019 faccia così scalpore sui social al punto da fare in poche ore il giro del mondo ed essere commentata come fosse un fatto eccezionale la dice lunga su come gli adulti siano consapevoli di quanto i bambini di oggi siano dipendenti da dispositivi elettronici come gli smartphone e ossessionati dai social. Ma anche di come non facciano nulla per cambiare le cose.