Harrison Ford: "Indiana Jones morirà con me"

“Solo i 'James Bond' cambiano volto. Indiana Jones sarò solo io finché morirò”. Parole durissime quelle dell’attore Harrison Ford che, ospite al “Today Show”, ha messo le cose ben in chiaro: se Chris Pratt crede di poter interpretare il ruolo di Indiana Jones in un prossimo reboot della serie si sbaglia di grosso.

" Nessuno diventerà Indiana Jones! Non capite? Sono io Indiana Jones. Quando me ne sarò andato, se ne andrà anche Indiana. È semplice da capire ”, dice. Si parlava di Pratt come nuovo Indiana Jones dal 2015, poco dopo che la Disney ha acquistato i diritti cinematografici della saga dalla Paramount nel 2013.

Ford, 78 anni, non crede di essere insostituibile come attore in tanti altri ruoli di successo da lui intrpretati, ma che il volto di Indiana è il suo e tale resterà. Non può essere rimpiazzato da una nuova leva di Hollywood solo perché giovane e famoso. D’accordo con lui anche George Lucas, contrarissimo ai remake e amante delle nuove idee.