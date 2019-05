Harrison Ford: “Io sono Indiana Jones, nessuno dopo di me”

Harrison Ford è Indiana Jones e questo sarà per sempre: l’attore non vuole sentir parlare di altri interpreti per questo ruolo.

Nella sua carriera Harrison Ford è stato Han Solo nella saga di Star Wars, Rick Deckard in Blade Runner, ha contribuito a rendere grande Jack Ryan nei film tratti dai libri di Tom Clancy ed è stato Indiana Jones in tutti i film realizzati fino ad ora.

Tra tutti i ruoli ricoperti però è con Han Solo e Indiana Jones che Harrison Ford ha creato un legame indissolubile. Se per i film di Star Wars è stato “sostituito” da Alden Ehrenreich nel film diretto da Ron Haward, per Indiana Jones le cose sembrano diverse. In una recente intervista l’attore ha detto esplicitamente che il personaggio di Indy finirà con lui, nessuno lo interpreterà in futuro.

Da tempo si parla di un possibile continuo della saga creata da Steven Spielberg con protagonista un attore più giovane e tra i nomi, oltre a Bradley Cooper, il più accreditato è sicuramente Chris Pratt, attore che ha dimostrato di avere la giusta dose di ironia in altri importanti franchise quali i Guardiani della Galassia e Jurassic Park.

A riguardo però Harrison Ford ha detto: “Nessun altro può essere Indiana Jones, non lo capite? Io sono Indiana Jones. È facile: quando io me ne sarò andato, se ne andrà anche lui. È difficile dirlo a Chris Pine in questo modo. Mi dispiace amico”.

Durante l’intervista l’attore ha confuso Chris Pratt con Chris Pine, forse per il nome, forse perché proprio Pine ha interpretato il ruolo di uno dei suoi personaggi citati sopra, cioè Jack Ryan, senza avere il successo che ebbe Ford a suo tempo.

Ad ogni modo, in attesa di sapere se vedremo mai un film di Indiana Jones senza Harrison Ford, quello che è certo è che il prossimo capitolo vedrà ancora lo storico interprete vestire i panni dell’archeologo più cool del cinema, diretto nuovamente da Steven Spielberg con il quinto film della saga, previsto per il luglio del 2021.