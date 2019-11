Harry Connick JR contro Frank Sinatra: "Ha baciato mia moglie"

Per un crooner condividere il palco con il proprio mito, ovvero Frank Sinatra, è un sogno quasi irraggiungibile. È quello che deve aver pensato Harry Connick Jr., quando riuscì nell'intento fino a spartire lo stage con il suo idolo di sempre. Ma l'esibizione non riuscì a soddisfare l'artista di New Orleans, tanto da spingerlo a confrontarsi con Sinatra, in modo da spiegargli le motivazioni e le sue emozioni a riguardo. Come ha confessato lo stesso Harry durante un'ospitata al programma "This Morning", il cantante era riuscito a raggiungere Sinatra all'interno di un ascensore, al fianco dell'allora fidanzata e modella Jill Goodacre. Mentre Harry si dilungava in spiegazioni tecniche, Frank sembrava più concentrato sulla fidanzata del giovane, tanto da spingersi a flirtare con lei, apertamente e senza ritegno.

Harry Connick Jr. Recalls 'Completely Inappropriate' Encounter When Frank Sinatra Kissed His Wife https://t.co/dqo6HalNaF — People (@people) 19 novembre 2019

Distratto dalle sue stesse parole, Connick si accorse della situazione solo in un secondo momento, ovvero quando Sinatra - in uno slancio di entusiasmo - prese il viso di Jill tra le sue mani baciandole la labbra, accompagnando il tutto con un commento semplice ma diretto: " sei bellissima" . E dopo la mossa da latin lover uscì dall'ascensore lasciando i due letteralmente senza parole. Da quell'incontro storico e singolare i due artisti non hanno più collaborato e non si sono più incontrati: Sinatra è morto ad 82 anni nel 1998, mentre Connick e Goodacre si sono sposati e hanno avuto tre bellissime figlie.

La situazione ancora oggi diverte la coppia: Jill non perde occasione per ricordare quel bacio improvviso anche se tutti e due concordano sul fatto che fosse un gesto del tutto inappropriato. All'epoca strappò un sorriso e tanta sorpresa, la coppia non ci vide nessuna offesa e mancanza di rispetto, vista la singolarità del personaggio responsabile del fatto. Jill ed Harry, quest'ultimo noto anche per aver recitato in "Will & Grace", sono sposati da 25 anni: un percorso forte, longevo e intenso, rafforzato dalla battaglia contro il cancro della donna, che li ha visti ancora più uniti. Lui la considera la sua migliore amica, il suo faro, la sua anima gemella, senza di lei si sentirebbe perso, la condivisione di obiettivi e idee ha reso il loro percorso sempre più saldo.

