Harry e Meghan in Angola come Lady Diana

Harry e Meghan non dimenticano le iniziative umanitarie portate avanti da Lady Diana dopo il divorzio dal principe Carlo. La principessa del Galles è rimasta nei cuori della gente anche per il suo impegno in difesa dei più deboli nel mondo, una serie di battaglie che l’hanno resa più forte e sicura di sé. I duchi di Sussex hanno tutta l’intenzione di raccogliere l’eredità di Diana e proseguirne l’opera in suo onore. Tutti ricordano le fotografie della madre di William e Harry in Angola, nel 1997, mentre indossa un giubbotto antiproiettile, un elmetto e partecipa alle operazioni di bonifica del territorio dalle mine.

Oggi, come sostiene il magazine D Repubblica, Meghan Markle e il principe Harry avrebbero in programma un lungo viaggio proprio nel Paese africano per seguire personalmente il lavoro dell’ong britannica Halo Trust. L’associazione, infatti, si è posta l’obiettivo di liberare l’Angola dalle mine entro il 2025. Se così fosse svanirebbero i dubbi su una presunta fuga dalla corte dei duchi di Sussex e tutti i pettegolezzi sulla rivalità tra Kate e Meghan, sul fatto che quest’ultima non tolleri di occupare un ruolo di secondo piano, cadrebbero come un castello di carte.

L’impegno di Harry in Angola è iniziato nel 2013 con la sua visita nel Paese per capire con esattezza a che punto fosse la battaglia contro le mine antiuomo intrapresa da Lady Diana. La principessa, come suo figlio, amava profondamente l’Africa e fu proprio grazie a lei che l’opinione pubblica si accorse davvero delle condizioni in cui si trovava l’Angola dopo 27 anni di guerra civile (1975-2002). Purtroppo Diana morì solo 6 mesi dopo la sua storica camminata sui campi minati e il suo appello per aiutare una popolazione che, purtroppo, conta la percentuale di amputati più alta del mondo. Secondo il Daily Mail Harry e Meghan partiranno il prossimo autunno, portando anche Baby Archie che, per quel periodo, avrà circa sei mesi.