Harry e Meghan hanno una sola colf a Frogmore Cottage

Harry e Meghan non amano la confusione. Pare che soprattutto la duchessa di Sussex non voglia avere molte persone intorno, in modo da preservare la privacy della sua nuova famiglia. Per Meghan, inoltre, è molto importante far crescere Archie in un ambiente sereno, il più lontano possibile dai riflettori dei media e dalle imposizioni di corte. Per questi motivi i duchi di Sussex si sono trasferiti lontano da Kensington Palace e, come rivela il Corriere della Sera, hanno una sola colf che si occupa delle pulizie. Il fatto desta un certo scalpore: Frogmore House è composta da 10 stanze da letto. Non è un palazzo molto grande ma, comunque, le dimensioni e i metri quadri da pulire sono di tutto rispetto.

A svelare questo retroscena è stato il sito australiano 9honey, facendo riferimento al documentario “Meghan Markle: Inside the Home of a Princess” in cui si racconta la realtà quotidiana dei Sussex. La loro residenza, pur essendo più appartata rispetto a Kensington Palace o a Buckingham Palace, si trova nel Castello di Windsor, cioè in uno dei luoghi storici più importanti per la monarchia inglese. Il Corriere della Sera riferisce che a Frogmore Cottage sarebbe stata anche ricavata una dependance per Doria Ragland, mamma di Meghan, in modo da poter contare anche sul suo aiuto per crescere il piccolo Archie.

Eppure una sola persona si occupa delle faccende domestiche. Siamo abituati a pensare che la vita di re e principi sia costantemente facilitata da uno stuolo di persone di servizio, invece, ancora una volta, Harry e Meghan rompono le regole e stupiscono. Sembra che con la famigliola abitasse anche una tata assunta da poco, ma che Meghan l’abbia licenziata nel giro di due settimane, accusandola di non svolgere bene il lavoro assegnatole. I tabloid insinuano che la duchessa non accetti con facilità l’idea di dover lasciare suo figlio in mani fidate ma pur sempre estranee. Le indiscrezioni del Sun svelano persino che la moglie di Harry si sarebbe rifiutata di usare per Archie il passeggino Silver Cross da 1600 sterline (1800 euro) che prima di lei avevano già usato la regina Elisabetta per i suoi figli e Lady Diana per William e Harry.