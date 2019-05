Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation

L’ultima porta si è chiusa. Harry e Meghan, William e Kate non collaboreranno più insieme nella Royal Foundation. A dare la notizia è il Sun, spiegando che i duchi di Sussex hanno deciso di abbandonare il timone della fondazione creata da William e Harry nel 2009. I figli del principe Carlo e di Lady Diana avevano dato vita a questa nuova realtà nell’universo delle charity per organizzare meglio il loro lavoro filantropico. Vanity Fair ricorda quando i fratelli e le rispettive mogli vennero ribattezzati dai media “Fab Four”, in stile Marvel. Era il 28 febbraio 2018, durante il primo forum della Royal Foundation, in cui tutti e quattro si ritrovarono uniti e in apparenza complici.

È passato poco più di un anno, ma i rapporti tra le coppie reali si sarebbero deteriorati in fretta, soprattutto dopo l’arrivo di Meghan. La duchessa di Sussex ha sparigliato le carte, alterando equilibri appena formati tra William, Kate e Harry. Il Sun raccoglie la confidenza di una fonte, che spiega: “Le cose sono andate molto male tra i due fratelli, non si sono visti in privato per un certo numero di mesi dopo il royal wedding. Meghan e Harry vogliono fare le cose in maniera diversa da Kate e William. William è il futuro re, quindi a volte è limitato in quello che può fare”. La ragione dietro a questa ulteriore separazione tra i figli di Diana starebbe nell’incompatibilità caratteriale e di ruoli. L’insider prosegue: “I Sussex vogliono flessibilità e più autonomia nelle decisioni economiche. Ma la relazione tra i fratelli è notevolmente migliorata da quando le loro vite lavorative si sono separate”.

Per ora sul sito ufficiale della Royal Foundation non vi è traccia di questo cambiamento che, a quanto pare, non sarà immediato. Un altro insider spiega che si tratta di una “procedura complessa” . Ci sono di sicuro eventi già programmati, decisioni già prese che devono essere rispettate. Secondo Vanity Fair questa rivoluzione ai vertici potrebbe diventare ufficiale dal prossimo 19 giugno, quando si riunirà il consiglio della fondazione. I media hanno chiesto informazioni alla Royal Foundation in merito alla notizia dell’abbandono dei Sussex, ricevendo una risposta piuttosto laconica riguardante una “revisione in corso” . Fino a oggi lo slogan della fondazione è stato “Fare la differenza insieme” , frase non proprio adeguata ai recenti avvenimenti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e capire come cambieranno le sorti della Royal Foundation.