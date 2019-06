Harry e Meghan lasciano la Royal Foundation, nuova avventura benefica per loro

Harry e Meghan corrono da soli. Dopo la scissione “social” ecco arrivare quella benefica, gesti che allontanano sempre di più le due coppie reali. A marzo il Principe Harry e Meghan Markle avevano annunciato la volontà di avere uffici stampa separati da William e Kate, poi l’apertura dei profili social personali (Sussex Royal e non più sotto l’unico account di Kensington Palace). Ora ecco consumarsi l’ennesima frattura.

Harry e Meghan hanno ufficialmente abbandonato la Royal Foundation, l’istituzione benefica nata nel 2009 per volontà dei Principi di Windsor e successivamente delle loro consorti. A dieci anni dall’inizio delle attività umanitarie i "Fab Four", come li avevano chiamati i giornali britannici, si separano. Harry e Meghan hanno deciso di uscire dall'organizzazione, lasciandola nelle mani del Prince William e Kate Middleton, per dar vita a un ente benefico tutto loro.

La notizia, giunta al termine di una riunione del consiglio direttivo, è stata annunciata come una "ristrutturazione interna" ma appare chiaro che le strade dei Principi di Windsor sono ormai divise. Secondo i rumors Harry e Meghan avrebbero meno vincoli legati alla Corona, quindi con una propria fondazione sarebbero molto più liberi di operare in diverse parti del mondo e con attività benefiche di vario genere. I duchi di Sussex hanno fatto sapere che entro la fine del 2019 annunceranno la nascita della loro nuova organizzazione, gestita in modo autonomo rispetto alla Royal Foundation e con obiettivi che saranno annunciati sempre entro dicembre.