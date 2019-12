Harry e Meghan ancora nella bufera per la cartolina di Natale

Non c’è pace per Harry e Meghan. Non è bastato allontanarsi per 6 settimane dai doveri reali per godersi la famiglia e la privacy. Le polemiche sono riuscite a raggiungerli perfino in Canada, dove starebbero trascorrendo le festività. Stavolta al centro della bufera mediatica c’è la cartolina di Natale dei duchi di Sussex, come sostiene Cosmopolitan. Questa e-card è stata pubblicata online sull’account Twitter dell’organizzazione patrocinata da Harry e Meghan, il Queen’s Commonwealth Trust. La foto allegata al messaggio d’auguri ritrae il duca e la duchessa sullo sfondo, mentre in primo piano vediamo il bel faccino di Baby Archie.

L’immagine, diventata subito virale, è stata scattata da un’amica di Harry e Meghan, l’attrice Janina Gavankar. Secondo il Daily Mail, però, questa foto non sarebbe così naturale e spontanea come appare. A quanto sembra non è escluso che sia stato usato Photoshop per rendere più evidenti i tratti del viso di Meghan Markle. Se osserviamo lo scatto, notiamo subito che Harry e Meghan sono posizionati sullo sfondo proprio per lasciare la “scena” al piccolo Archie. La foto è stata studiata proprio per dare spazio e risalto al bambino. I tratti dei genitori appaiono più sfocati, ma il Daily Mail sostiene che il volto del principe Harry sarebbe messo a fuoco molto meno rispetto a quello della moglie.

Il magazine ha cercato di capire quali tecniche potrebbero essere state usate per dare risalto alla duchessa di Sussex, benché il primo piano rimanga tutto di Archie. Naturalmente dobbiamo sottolineare che non vi è alcuna certezza (e forse non l'avremo mai) né del fatto che sia stato usato Photoshop, né che il suo eventuale, presunto utilizzo potesse avere lo scopo di mettere in risalto Meghan. Il fotografo inglese Max Cisotti ha dichiarato al Daily Mail: “Qualcosa non va. Ha tutto a che fare con il piano focale. Harry e Meghan sono paralleli, quindi se uno è messo a fuoco, anche l’altro dovrebbe esserlo. Sono fianco a fianco” e ha poi spiegato: “Quindi o il suo viso è stato incollato in un secondo momento o è stato notevolmente ritoccato. Non puoi cambiare le leggi della fisica, chiunque tu sia”.

Molto probabilmente la foto è stata “pensata” prima ancora di essere scattata (e in questo non vi sarebbe nulla di male). Forse c’è poco margine per la casualità, se non addirittura una totale assenza di vera e propria spontaneità nella preparazione, ma neanche di questo abbimo prove inconfutabili. Janina Gavankar ha cercato di fugare ogni dubbio pubblicando su Twitter lo scatto originale con una didascalia molto diretta, in cui l’attrice si definisce “orgogliosa di aver scattato la foto natalizia di una delle mie migliori amiche e della sua famiglia…e al Mail, vedo che la vostra campagna contro la mia amica continua. Un bel Photoshop della mia immagine senza Photoshop. Ora, che tutti noi possiamo recuperare lo spirito del Natale e non quello della malvagità”.

Non conosciamo i retroscena dell’articolo del Daily Mail, tuttavia non possiamo dimenticare che pochi mesi fa il principe Harry ha citato in giudizio questo giornale e tutto il gruppo editoriale di cui fa parte per hating e violazione della privacy nei confronti di Meghan. La questione dell’atteggiamento di una parte della stampa britannica nei confronti di Harry e Meghan è molto complicata. Tra i temi dibattuti vi è il diritto alla riservatezza dei duchi di Sussex, il loro ruolo pubblico sostenuto finanziariamente soprattutto dai sudditi, il carattere forte della duchessa e le sue idee.

I Sussex, come il resto della royal family, sono sempre sotto i riflettori e colpirli non sarebbe poi così difficile. Come evidenzia Cosmopolitan, la regina Elisabetta conosce bene e applica la sottile arte del silenzio, ma imparare a non rispondere è tutt’altro che semplice, soprattutto se non vi è una predisposizione caratteriale a lasciar cadere eventuali provocazioni, o se non si ha la necessaria esperienza per riuscire a farlo, o se non si ha più la pazienza di lasciar andare (quest’ultimo potrebbe, forse, essere il caso di Harry e Meghan). Possiamo arrivare a sostenere che persino la foto di Natale sia diventata un pretesto per fare polemica, accusando indirettamente la duchessa, una madre, di voler rubare la scena al figlio o, comunque, prendersene un po’? Al di là della questione Photoshop, forse dovremmo domandarci se davvero non siano stati superati dei limiti.