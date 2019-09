Harry e Meghan, il primo bacio pubblico in Africa

Harry e Meghan non temono le critiche ed è ormai evidente quale sia il tipo di immagine che vogliono trasmettere ai loro ammiratori e al pubblico in generale. Niente arie da divi, solo una coppia unita e innamorata che balla, ride, scherza e rende una sequela di eventi ufficiali in Africa un unico, lungo momento di gioia e di festa. Dimenticate i volti seri, tutti compresi nel ruolo di corte a cui le royal families di quasi tutto il mondo ci hanno abituato. Harry e Meghan vogliono dimostrarci la loro spontaneità e, soprattutto, il fatto che prima di essere dei “royal” sono due ragazzi che non riescono a stare lontani uno dall’altra. Forse proprio per questo i duchi di Sussex hanno infranto di nuovo il protocollo e, incuranti di fotografi e telecamere si sono scambiati un tenero bacio. All’amore si perdona questo e altro, ma Cosmopolitan non ha potuto fare a meno di notare l’abissale differenza di comportamento tra i Sussex e i duchi di Cambridge.

William e Kate, infatti, sono sempre molto attenti a non scambiarsi effusioni in pubblico e, se talvolta lo fanno, il gesto rientra comunque nel rigido codice dell’etichetta reale. Harry e Meghan, al contrario, hanno sottolineato più volte di non voler modellare le loro vite su regole tradizionali. Al di là dei caratteri molto diversi dei figli di Lady Diana e delle rispettive consorti, dobbiamo ricordare che l’invito del protocollo ai Windsor affinché evitino di lasciarsi andare a carezze durante gli eventi ufficiali non è un’imposizione bigotta, ma ha una ragion d’essere, come spiega ancora Cosmopolitan. Quando la regina Elisabetta o i suoi nipoti prendono parte a una cena, a un incontro pubblico per esempio, stanno lavorando a tutti gli effetti. Un lavoro privilegiato, ma pur sempre un lavoro che comporta oneri e non solo onori.

Sul luogo di lavoro è molto improbabile che moglie e marito si bacino ed è altrettanto difficile che ciò venga consentito senza batter ciglio. Questo non significa affatto che i Sussex si stiano mostrando irrispettosi nei confronti dei loro doveri e di ciò che rappresentano. Potremmo anche obiettare che Harry e Meghan non siano esattamente due impiegati di banca, ma in linea teorica cambia poco. Sul piano pratico, invece, le differenze tra Kate Middleton e il principe William da una parte e Meghan Markle con il principe Harry dall’altra sono più che evidenti: la prima coppia sente già il peso della Corona sulla testa e, dunque, mantiene un atteggiamento più riservato. La seconda, invece, è più libera dagli obblighi e può permettersi qualche strappo in più alle regole, pur tenendo conto dei limiti oltre i quali non può spingersi.

Harry e Meghan, come sostiene Cosmopolitan, hanno uno stile più libero e, potremmo aggiungere, sono lo specchio dei tempi che cambiano. Benché le tradizioni dei Windsor siano piuttosto granitiche, qua e là presentano necessariamente delle crepe che, paradossalmente, consentono alle regole di sopravvivere. La regina Elisabetta sa molto bene che la monarchia deve tenersi ben salda sul trono, ma non può costruire attorno a sé un fossato invalicabile, o rischierebbe di non essere più sostenuta né compresa dai sudditi. Harry e Meghan stanno aprendo molte delle crepe suddette e nel loro caso il rischio è quello di perdere di vista i loro doveri, allontanarsi troppo dal trono ed essere bollati, come è già avvenuto, con l’etichetta di “divi”. Probabilmente i Sussex troveranno un equilibrio tra l’anima royal e quella spontanea col tempo. Intanto il loro bacio non può che intenerire anche i cuori meno romantici.