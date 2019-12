Harry e Meghan rompono il protocollo anche per gli auguri di Natale?

A quando gli auguri di Natale dei Duchi del Sussex ai sudditi di Sua Maestà? L’anno scorso il ritratto ufficiale di Harry e Meghan che posavano per gli auguri fu resa nota al pubblico il 14 dicembre. Quest’anno i giorni passano, i Duchi sono negli Usa e i sudditi si chiedono se i due verranno meno anche a questa tradizione reale. Secondo il Mirror i piani per la cartolina di auguri di Natale del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle " sono ancora in fase di definizione" , mentre i sudditi attendono di vedere presto un nuovo ritratto di Archie in braccio ai suoi genitori mentre augura buone feste a tutti.

Il Duca, 35 anni, e la Duchessa del Sussex, 38 anni, si stanno attualmente godendo la loro pausa di 6 settimane dagli impegni reali e " nessun insider di Corte - come scrive il Mirror - ha finora confermato se i due intendano o meno posare per la classica cartolina d’auguri, come faranno gli altri membri della Royal Family, come da tradizione. Però alcune voci più ottimiste ci dicono che lo faranno e che l’immagine sarà pubblicata online sull’account Sussex Royal questa settimana ". Non resta che aspettare dunque che i due si decidano a compiere " almeno questo di dovere reale" dopo la splendida immagine dell’anno scorso in bianco e nero, quando, abbracciati e ritratti di spalle, si godevano lo spettacolo di fuochi artificiali organizzato durante il loro party di nozze.

Un tweet sull'account di Kensington Palace all'epoca recitava: " Il Duca e la Duchessa del Sussex sono lieti di condividere una nuova fotografia dal loro ricevimento di nozze alla Frogmore House del 19 maggio scorso ". Nei credits si leggeva che la fotografia, scelta come cartolina di Natale 2018 era stata scattata dal fotografo Chris Allerton, mentre un insider del Mirror sostiene che invece quest’anno i due potrebbero optare per " una selezione di fotografie di famiglia " scattate insieme al figlio Achie e alla madre di Meghan, Doria Ragland.

Secondo E! News, infatti, " alcune fonti ritengono che Harry e Meghan vogliano assicurarsi che le loro immagini natalizie riflettano quanto Doria sia parte della loro vite e di quella di Archie. La presenza della Ragland che non è una reale, nelle cartoline d’auguri dei Duchi sarebbe l'ennesimo strappo al protocollo perché, ad esempio, i genitori di Kate, Michael e Carole Michael Middleton, non sono mai apparsi su nessuna cartolina di Natale dei Windsor, essendo dei common ".

Kate e William, da par loro, hanno sempre posato solo con i loro figli da quando si sono sposati e, anche se la loro cartolina d’auguri al momento non è stata resa nota, nessuno si attende sorprese dai Cambridge. Sono i Sussex a preoccupare la Regina che passerà il Natale con la Royal Family a Sandringham, senza Harry, Meghan e Archie, che lo trascorreranno in California. Quanto alla cartolina d’auguri con la presenza della common Doria Ragland si vedrà.



