Harry e Meghan si trasferiscono in Africa?

Harry e Meghan potrebbero davvero trasferirsi in Africa. Sui tabloid inglesi la notizia ha avuto una grande risonanza, ma l’ufficio stampa di Frogmore Cottage non conferma alcuno spostamento. Anche Vanity Fair Italia sostiene che vi siano buone probabilità che il viaggio avvenga. Si parla prima di tutto di una visita ufficiale dei duchi di Sussex in Sudafrica prevista per il prossimo autunno. Non è escluso, però, che il breve tour diventi molto più lungo e definitivo. Pare, infatti, che a Frogmore si stiano già mettendo a punto gli aspetti legati alla sicurezza del presunto viaggio. Per Harry il Sudafrica è un “luogo del cuore”: lì visse per anni il fratello di Lady Diana, il conte Charles Spencer e ancora vi risiedono parenti e amici della famiglia. Ricordate la vecchia fiamma del principe Harry, Chelsy Davy? È sudafricana e ha studiato a Cape Town.

Il duca di Sussex ha vissuto a Lesotho nel 2004, durante il suo anno sabbatico e insieme al principe Seeiso ha fondato nel 2006 la charity Sentebale.Vi sono, però, anche indiscrezioni su un trasferimento definitivo in Botswana, altro posto amatissimo da Harry, poiché vi portò Meghan a trascorrere un romantico safari poco dopo averla conosciuta. Dopo i quattro giorni di vacanza il duca ha detto: “Le stelle si sono allineate” . Impossibile dimenticare, poi, che il diamante dell’anello di fidanzamento della duchessa arriva proprio dal Botswana. A proposito di questo luogo incantevole il figlio di Lady Diana ha dichiarato: “Questo è il posto dove mi sento più me stesso, più che in qualsiasi altro luogo del mondo. Ho questo senso così intenso di totale relax e di normalità qui. Sono andato in Botswana la prima volta nel 1997, subito dopo la morte di mia mamma. Mio padre ci disse che andavamo in Africa per allontanarci da tutto”.