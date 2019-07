Harry e Meghan snobbano il compleanno di Camilla Parker Bowles

Ieri Camilla Parker Bowles ha compiuto 72 anni ed è stata festeggiata anche sui social, a cominciare dai follower dell’account Instagram, @ClarenceHouse, che divide col marito, il Principe Carlo, dove tantissimi sudditi le hanno fatto gli auguri.

Per quanto riguarda la Famiglia Reale, sui social la Duchessa di Cornovaglia è stata festeggiata su Instagram dall’account ufficiale della Regina Elisabetta, @TheRoyalFamily, e su Twitter da @KensingtonRoyal, l’account ufficiale dei Duchi di Cambridge, William e Kate.

In entrambi si vede una foto di Camilla accompagnata da una didascalia di auguri con emoji a forma di torta e palloncini.

Nessun augurio, invece, da parte di Harry e Meghan, almeno sui social. Su @SussexRoyal, la piattaforma per il quale sono stati inseriti da “Time” nella classifica 2019 delle 25 figure più influenti su internet, l’ultimo post su Instagram risale alla premiere di “The Lion King”, mentre quello su Twitter è riservato ai prossimi impegni della coppia nel Commonwealth. Non vi è però alcuna traccia di auguri per Camilla Parker Bowles.



In Gran Bretagna intanto sono già partite in queste ore le prime speculazioni sul motivo che possa aver spinto i Duchi del Sussex a ignorare del tutto sui social il compleanno di colei che è una figura chiave nella Royal family, essendo la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, nonché la matrigna del principe Harry.



