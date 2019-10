Harry Potter: asta record per la prima edizione

Una vendita “magica” per Harry Potter. È stata battuta all’asta per la cifra di 46.000 sterline - il corrispettivo di oltre 52.000 euro - una copia della prima edizione di “Harry Potter e la pietra filosofale”.

Come spiega la Bbc, si tratta di una copia molto rara: il libro è in copertina rigida ed è stato stampato nel 1997. Di quell’edizione furono stampate solamente 500 copie e 300 di queste si trovano in biblioteche pubbliche.

La famiglia del Lancashire che possedeva quel libro l’ha tenuto con sé per oltre 20 anni, conservato in una valigetta. L’intenzione iniziale era di tenerla sempre con sé come cimelio, tuttavia i possessori hanno appreso che un altro libro simile era stato venduto per circa 28.500 sterline - oltre 32.000 euro. Per i collezionisti, questi volumi sono come il Santo Graal.

Il libro di Harry Potter - che contiene due refusi - è stato venduto dalla casa d’aste Hanson, che l’ha stimata per un prezzo compreso tra 25.000 e 30.000 sterline. Tuttavia, quando l’asta è iniziata, le offerte telefoniche hanno fatto schizzare il prezzo alle stelle. Tanto che alla fine costerà al suo acquirente 57.040 sterline - cioè oltre 65.000 euro - tasse comprese.

L’occasione è molto speciale anche per un altra ragione: il direttore della casa d’aste Stafford Jim Spencer ha affermato di non credere esiste una copia migliore di quella venduta. Il volume è stato infatti conservato in uno stato perfetto. L’edizione con la copertina rigida è stata la prima di 12 edizioni stampate per “Harry Potter e la pietra filosofale” - tra cui ce n’è stata una autografata dall’autrice J.K. Rowling.

